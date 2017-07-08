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Одесса, Экономика

Что решают в Одессе крупнейшие игроки агрорынка? (ФОТО)

08.07.2017 0 205

Представители и руководители компаний из США, Канады, Великобритании, Аргентины, Бразилии, Китая, Швейцарии, Бельгии, Франции и Латвии, коммерческие и инвестиционные банки стали участниками диалога в Одессе между крупнейшими игроками агрорынка на международной конференции «Grain Ukraine — 2017».

Участие в мероприятии также принимают министры, их замы, руководство Одесской области, ведущие эксперты аграрного рынка, представители общественных организаций.

На конференции уже были рассмотрены такие темы как: «Глобальные тренды в агросфере» и «Земельная реформа: от эмоций к пониманию».

Участники конференции официально обратились к украинским властям с просьбой защитить и поддержать бизнес и инвесторов, поскольку прошлом году 13 экспортных терминалов пострадало из-за действий силовых структур.

«В прошлом году 13 терминалов пострадали от наезда органов, и только 2 из них вынесли это. Предлагаю каким-то образом бороться с этой системой, иначе мы не будем успевать строить», — рассказал Шота Хаджишвили.

Агропроизводителей страшат случаи давления силовиков на агробизнес, или же попытки рейдерских захватов агрохозяйств.

«Аграрии в целом представляют, что может в таких условиях случиться с землей, на покупку которой было потрачены существенные средства», — заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов.

Добавим, что в рамках Международной конференции «Grain Ukraine» Министерство инфраструктуры Украины, ГП «Администрация морских портов Украины» и ГП «МТП«Черноморск» представили проект «Инвестиционные возможности Порта «Черноморск».Речь идет о реализации инвестиционного проекта на базе 2-го терминала морского торгового порта «Черноморск».

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Suhan

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