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Общество, Одесса

Что творится на въезде к Ланжерону (фото)

23.07.2017

Одесса до сих пор не подготовлена к огромному наплыву отдыхающих. Горы мусора, которые остаются и не вовремя убираются, нехватка парковочных мест для автомобилей… А ведь пляжный сезон в самом разгаре.

Так, въезд на пляж Ланжерон со стороны парка Шевченко буквально забит автомобилями. Люди, автомобили, велосипедисты двигаются по одной дороге, чего, естественно, быть не должно.

По-прежнему нет полноценных парковочных площадок, которые не позволяли бы автомобилистам заезжать в зеленые зоны или спускаться на авто к морю, устраивая при этом транспортный коллапс.

Об этом сообщил общественник Руслан Болдижар.

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Elena

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