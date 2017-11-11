Что творится вокруг одесского санатория «Ласточка»? (ФОТО)

В конце рабочей недели санаторий «Ласточка» вышел в «топ» у многих одесских СМИ.

В пятницу, 10 ноября , сотрудники санатория устроили акцию протеста и временно перекрыли проезжую часть в районе Дачи Ковалевского. Поводом послужил капремонт, из-за которого закрыли санаторий. По словам митингующих, они опасаются, что «Ласточка» больше не откроется.

Итак, с понедельника 11 ноября, работа детского противотуберкулезного санатория «Ласточка» на Даче Ковалевского будет временно приостановлена до обеспечения безопасных условий пребывания детей, — информирует пресс-служба горсовета.

Устранение многочисленных нарушений, выявленных проверками Киевского райотдела Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области и городского департамента здравоохранения, не представляется возможным при наличии в санатории детей.

Как сообщила главный врач санатория «Ласточка» Ольга Панченко, при постройке санатория в 2000 году допущен ряд нарушений при прокладке системы канализации. Это привело к намоканию стен и потолка, повреждению штукатурки и образованию плесени. Ситуацию усугубляет то, что в одном из корпусов обустроены балконы без возможности отведения лишней влаги. В дождь или снегопад на балконах скапливаются осадки, что ухудшает санитарное состояние помещений, в которых находятся дети, проходящие противотуберкулезное лечение и реабилитацию.

В ходе проверок санатория «Ласточка» выявлены нарушения, несущие угрозу безопасному пребыванию детей. В санатории отсутствует система пожарной сигнализации. Расположенный на территории санатория пожарный водоем нуждается в капитальном ремонте и обеспечении работоспособности.

По территории санатория «Ласточка» от улицы Дача Ковалевского по направлению к домам, находящимся ближе к морю, проходит газовая труба, которая в нарушение норм безопасности прикреплена к забору санатория на высоте менее метра.

Решение о закрытии санатория «Ласточка» на капремонт в зимний период связано с тем, что в данное время года учреждение работает не в полную мощность. На момент принятия решения о приостановке работы санатория, рассчитанного на 110 коек, в нем находились 30 детей, из них жителей Одессы — 9 человек.

В настоящее время дети, нуждающиеся в оздоровлении, переведены в находящиеся на территории Одессы учреждения аналогичного профиля, а дети, окончившие курс лечения, уехали домой.

















