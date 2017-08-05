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Общество, Одесса

Что устроила одесская полиция в парке Шевченко? (ВИДЕО)

05.08.2017

В честь профессионального праздника одесские правоохранители устроили показательные выступления в парке Шевченко.

На глазах у публики они отрабатывали приемы рукопашного боя, обезвреживая «противника»,с и «разминировали» автомобиль.

В этом году уже во второй раз Национальная полиция отмечает свой День рождения 4 августа.

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Напомним, в профессиональный праздник, сотрудники полиции вмешались в назревающий конфликт у стен Одесской облпрокуратуры, где проходил митинг активистов.Полицейские стали кордоном между оппонентами, однако потасовки избежать не удалось.

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Suhan

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