Что в планах у одесского губернатора к сентябрю?

В обладминистрации отмечают, что наличие высокоскоростного интернета в школах позволит повысить качество образования и внедрить смешанную форму обучения, когда дети получают знания не только на уроках, но и онлайн.

«Это может дать хороший результат. Система образования должна быть максимально эффективной», — считает губернатор Максим Степанов.

ОДЕССКИЙ ГУБЕРНАТОР «ДАЛ НАГОНЯЙ» СВОИМ ЧИНОВНИКАМ

ЗАЧЕМ ПРИЕЗЖАЛА В ОДЕССУ МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ?

МАКСИМ СТЕПАНОВ ЗАИНТЕРЕСОВАН В ПОВЫШЕНИИ РЕЙТИНГА ОДЕССКИХ ВУЗОВ

Напомним, ранее на аппаратном совещании у Максима Степанова анализировали отсталость региона: в последние годы Одесская область занимала 20-22 места из 25-ти по успеваемости прохождения ВНО во всеукраинском рейтинге.