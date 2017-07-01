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Общество, Одесса

Что в планах у одесского губернатора к сентябрю?

01.07.2017 0 63

К началу нового учебного года администрация Одесской области намерена  обеспечить все школы региона высокоскоростным интернетом.

По этому поводу уже ведутся переговоры с ведущими операторами Украины.

В обладминистрации отмечают, что наличие высокоскоростного интернета в школах позволит повысить качество образования и внедрить смешанную форму обучения, когда дети получают знания не только на уроках, но и онлайн.

«Это может дать хороший результат. Система образования должна быть максимально эффективной», — считает губернатор Максим Степанов.

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Напомним, ранее  на аппаратном совещании у Максима Степанова анализировали отсталость региона: в последние годы Одесская область занимала 20-22 места из 25-ти по успеваемости прохождения ВНО во всеукраинском рейтинге.

 

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Elena

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