«Дамское счастье» в Одессе: показ на Потемкинской лестнице получил добрый знак (ФОТО)

В рамках второго дня Одесского международного кинофестиваля на Потемкинской лестнице состоялся показ мирового шедевра — уникальной киноленты 1930 года, снятой одной из последних в жанре немого кино, «Дамское счастье».

В кинотеатре под открытым небом был полный аншлаг — тысячи одесситов и гостей города пришли «вкусить» фестивальной атмосферы.

«Нечто удивительное на Потемкинской лестнице. 15 июля на кинофестивале Одесса смотрела фильм «Дамское счастье» под открытым небом. Так вот, с первыми кадрами фильма и с первыми звуками музыки с моря в сторону зрителей полетела огромная стая белых чаек. Это было потрясающе! В моём понимании, это был добрый знак для всех одесситов. Подумалось: «Всё у нас будет хорошо! Пройдут все «негаразды» и мы будем жить в мире и радости… , конечно, помня тех, кого нет с нами», — пишет в соцсети Маргарита Коробицына.

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Добавим, что фильм шел с титрами на английском языке. Оригинальное музыкальное сопровождение к «Дамскому счастью» было утеряно. В Одессе показ прошел под композиции канадца Габриэля Тибодо.

Причем, впервые за историю Одесского кинофестиваля показ на Потемкинской лестнице осуществлялся в совместном сопровождении симфонического оркестра и вокалиста-французской оперной певицы Софи Фурнье (меццо-сопрано).