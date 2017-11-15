Дело «Виктории»: Саркисян освобожден под залог

Приморский районный суд Одессы продлил арест директору лагеря «Виктория», где во время пожара погибли трое детей, определив ему залог в размере 128 тысяч гривен.

Об этом сообщили в областной прокуратуре, добавив, что ведомство намерено обжаловать это решение.

Таким образом, Саркисян, которого следствие считает главным виновником пожара, был освобожден из СИЗО.

Впрочем, он не имел никакого отношения к проектированию лагеря, обустройству систем пожаротушения и т. п.: заказчиком этих работ выступало управление капитального строительства, оно же контролировало ход работ, который осуществляли частные подрядчики. В ходе строительства была также, якобы, проверена противопожарная безопасность лагеря и стоят в том числе подписи сотрудников ГСЧС.

ДЕЛО «ВИКТОРИИ»: ПРИМОРСКИЙ СУД ПОВЕРИЛ ЗИНАИДЕ ЦВИРИНЬКО НА СЛОВО

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Ранее, райсуд продлил меру пресечения в виде поручительства воспитательнице лагеря Наталье Янчик, на заседании Приморского райсуда экс вице-мэру Одессы Зинаиде Цвиринько была избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

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Кроме того, в рамках расследования трагических событий в детском лагере «Виктория», одесская прокуратура сообщила о подозрении сотруднику Киевского районного отделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).