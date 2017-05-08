День памяти и День победы: Одесса чтит героев (программа)

В понедельник и вторник, 8 и 9 мая, в Одессе пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти и примирения и 72-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне.

ТРОГАТЕЛЬНО И ТОРЖЕСТВЕННО: В ОДЕССЕ ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ

ТЫСЯЧА ДЛЯ ОДЕССКИХ ВЕТЕРАНОВ

В программе:

8-9 мая — возложение цветов к братским могилам и монументам Пояса Славы и митинги-реквиемы.

8 мая в храмах города Одессы отслужат панихиды по жертвам Второй мировой войны, молебны за мир и согласие в Украине, за защитников Отечества.

8 мая в 11:00 – совместная молитва и возложение цветов к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы в парке им. Т. Шевченко.

8 мая в 12:30 — возложение цветов в сквере Героев Небесной Сотни к мемориальному камню на месте сооружения Мемориала воинам Одессы и области, которые погибли в зоне проведения АТО (возле здания облгосадминистрации на пр. Шевченко).

9 мая состоится торжественное возложение венков и цветов:

— в 10:00 — к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы в парке им. Т. Шевченко;

— в 10:15 — на траверсе памятника Неизвестному матросу в акватории Одесского залива с кораблей и катеров Западной военно-морской базы Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в акватории Одесского морского торгового порта;

— в 11:00 — к стеле «Крылья победы» на площади Десятого апреля. Дефиле оркестров.

9 мая в 16:00 в Горсаду – праздничный концерт;

9 мая – выступление оркестров:

14:00 – в Дендропарке Победы выступит оркестр Управления Южного территориального командования Национальной гвардии Украины военной части 3012;

17:00 – в парке им Т.Г Шевченко (эстрадная площадка «Ракушка») выступит духовой оркестр Одесского муниципального театра духовой музыки им. А. Салика.

9 мая с 9:30 до 10:30 — прохождение колонны курсантов Национального университета «Одесская морская академия» (ул. Дидрихсона, 8 — Аллея Славы в парке им. Т. Шевченко).

9 мая с 08:30 до 10:30 на период проведения ритуала возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы (парк им. Т.Г. Шевченко) будет временно изменено место стоянки автотранспорта общего пользования.

9 мая будет временно запрещена парковка автотранспорта и ограничено его движение:

— с 09:00 до 11:00 — на Аллее Славы в парке им. Т. Шевченко;

— с 10:00 до 11:30 — на пл. Десятого апреля, по ул. Академической до пл. Десятого апреля и на прилегающих улицах.