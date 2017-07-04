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Общество, Одесса, Происшествия

Деревопад в Одессе: горожане и коммунальщики устраняют последствия ночной стихии (ФОТО)

04.07.2017 0 93

В ночь на 4 июля в результате грозы, ливня и сильного штормового ветра в Одессе рухнули 12 крупных деревьев.

С самого утра коммунальные службы города ведут борьбу с последствиями стихии. Там, где одесситы сами могли справиться с упавшими небольшими ветками, жители уже очистили подходы к парадным своих домов.

Как сообщает горсовет, деревья и крупные ветки упали по следующим адресам:

ул. Генерала Петрова, 38-40,
ул. Успенская, 9,
на пересечении улицы Приморской и Армянского пер.,
на углу Александровского проспекта и ул. Б. Арнаутской,
ул. Воробьева, 34,
ул. Пастера (возле Украинского театра),
ул. Ак. Филатова, 16а,
ул. Б. Арнаутская, 72-77,
на пересечении улиц В. Черновола и Б. Арнаутской,
ул. Еврейская, 12,
ул. Ореховая, 8 и на углу улиц Дача Ковалевского и 6-я Линия.

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Suhan

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