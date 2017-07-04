Деревопад в Одессе: горожане и коммунальщики устраняют последствия ночной стихии (ФОТО)

В ночь на 4 июля в результате грозы, ливня и сильного штормового ветра в Одессе рухнули 12 крупных деревьев.

С самого утра коммунальные службы города ведут борьбу с последствиями стихии. Там, где одесситы сами могли справиться с упавшими небольшими ветками, жители уже очистили подходы к парадным своих домов.

Как сообщает горсовет, деревья и крупные ветки упали по следующим адресам:

ул. Генерала Петрова, 38-40,

ул. Успенская, 9,

на пересечении улицы Приморской и Армянского пер.,

на углу Александровского проспекта и ул. Б. Арнаутской,

ул. Воробьева, 34,

ул. Пастера (возле Украинского театра),

ул. Ак. Филатова, 16а,

ул. Б. Арнаутская, 72-77,

на пересечении улиц В. Черновола и Б. Арнаутской,

ул. Еврейская, 12,

ул. Ореховая, 8 и на углу улиц Дача Ковалевского и 6-я Линия.







