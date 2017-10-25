«Десятый блин комом»: почему из Одессы сбежал испанский создатель мурала?

Одессу настиг небольшой творческий скандал.

Пока соцсети и СМИ с удовольствием публиковали фото муралов, которыми насыщали Одессу художники из разных стран, произошел конфуз: испанец бросил на полпути «живопись» в Приморском районе и сбежал назад в Барселону.

К сведению, мурал — это разновидность монументального искусства, живопись на архитектурных сооружениях и других стационарных основаниях.

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Сам Mohamed L’Ghacham объяснил свой побег гневным постом в фейсбуке, где изложил нечеловеческие условия, в которых ему, якобы, пришлось создавать свой мурал и конфликт с кураторами проекта.

В свою очередь, Елена Орлова, куратор проекта «Одессариум», сообщила, что художник сбежал без объяснения причин, придумал слезливый пост, обманул…

«Хотя, в переписке обещал все закончить вовремя и постоянно «благодарил за все».Разумеется, никто его из отеля не выселял- отель был оплачен до конца пребывания и билеты были выкуплены также.

Постараемся закончить ее по его эскизу своими силами. Эскиз и фото после 8 дней «работы» прилагаю. Ну, «не зашло», что поделать? Люди искусства…», — сообщила Орлова в соцсети.