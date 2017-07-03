Дискриминация одесситов предпенсионного возраста скоро закончится?

У одесситов предпенсионного возраста появилась еще одна надежда на трудоустройство.

На этот раз в Кабмине заговорили о желании заставить работодателей нанимать персонал предпенсионного возраста.

Согласно новой реформе, норма о минимальном страховом стаже в 35 лет, выявила проблему, что в стране слишком много граждан, не имеющих возможности этот стаж заработать. Не секрет, что руководители с большой неохотой принимают в коллектив людей, старше 45 лет.

По словам Министра соцполитики Андрея Ревы в интервью Радио Свобода, работодатели, которые нанимают больше 8 сотрудников, должны будут предусмотреть места для людей старше 45 лет.

«По поводу гарантий людям, людям предпенсионного возраста в законе предусмотрели обязанность всех работодателей, которые используют наемный труд, численностью от 8 работников и больше, обязательно предусмотреть места для людей от 45 лет», — сообщил Рева.

Он также добавил, что правительство пропишет механизмы контроля и передаст их в службы охраны труда, в частности в Гоструда.

Министр также считает, что это изменение станет дополнительным инструментом влияния на руководителей предприятий, которые отдают предпочтение более молодым сотрудникам.

ОДЕССИТОВ ПЕРЕД ПЕНСИЕЙ БОЛЬШЕ НЕ УВОЛЯТ!

СТОИТ ЛИ ЖДАТЬ ОДЕССИТАМ ПЕНСИЮ В ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ?

СКОЛЬКО СТАЖА НАДО ДОКУПАТЬ ОДЕССИТАМ ДЛЯ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ?

Напомним, ранее Верховная Рада Украины приняла очень важный и своевременный Закон «О внесении изменения в статью 42 Кодекса законов о труде Украины по защите трудовых прав работников предпенсионного возраста».