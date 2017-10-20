Для перевозки урожая конопли полиции понадобился КамАЗ (фото)

На днях сотрудники отдела противодействия наркопреступности и следователи ГУ Нацполиции совместно с работниками прокуратуры Одесской области в ходе обысков в поселке Шабо Белгород-Днестровского района обнаружили 216 килограммов марихуаны стоимостью 16 млн. грн.

Урожай конопли доставили на КамАЗе в Хаджибеевский отдел полиции в Одессе. КАМАЗ разгружали четверо оперативников под шутки и прибаутки прохожих.

Фотографии этой процедуры вызвали веселое оживление в социальных сетях.

Самые простенькие советы — раздать людям или отвезти в Верховную Раду, чтобы вдохновить народных избранников на плодотворный упорный труд.

«Я предлагаю с творчеством подойти к этому процессу сделать какое то большое чучело набить его этой коноплей, установить его где то на пляже в Одессе или в области и поджечь. Но прежде чем поджечь объявить где и когда это произойдет. Думаю желающих посмотреть на это зрелище будет не мало и вокруг этого места быстро организуется фестиваль не хуже burning men) «, — пишет один из комментаторов.

«Родился анекдот. Одесская полиция конфисковала камаз травы. Камаз будет уничтожен, заявил Руслан Форостяк (Ruslan Forostyak)))))))» — из ленты Фейсбук.

Сам же советник главы Одесской полиции Руслан Форостяк на своей странице в Фейсбук пишет:

«Це результат спільної операції Поліція Одеської області та Прокуратура Одеської Області про яку повідомляли раніше, урожай буде знищено, так не ржати і не кепкувати, реально буде знищено».