Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

В Украине хотят создать Службу финансовых расследований. Почему?
В Одессе определяют претендентов на три Чемпионата Украины (ФОТО)
Для перевозки урожая конопли полиции понадобился КамАЗ (фото)
В Киев — по европейской колее
Одесская область без рыбы не останется
Одесситам рассылают ложные сообщения о массовом отключении воды
Перезимуем: пересчитанные пенсии одесситов не отразятся на субсидии
В Одесской области появится новый стадион (ФОТО)
Одесские работодатели пересекли рубеж в 5 миллиардов гривен
Селфи с «Черноморцем»: как «моряки» встречались с болельщиками (ФОТО,ВИДЕО)
Одесса, Происшествия

Для перевозки урожая конопли полиции понадобился КамАЗ (фото)

20.10.2017

На днях сотрудники отдела противодействия наркопреступности и следователи ГУ Нацполиции совместно с работниками прокуратуры Одесской области в ходе обысков в поселке Шабо Белгород-Днестровского района обнаружили 216 килограммов марихуаны стоимостью 16 млн. грн.

Урожай конопли доставили на КамАЗе в Хаджибеевский отдел полиции в Одессе. КАМАЗ разгружали четверо оперативников под шутки и прибаутки прохожих.

Фотографии этой процедуры вызвали веселое оживление в социальных сетях.

Самые простенькие советы — раздать людям или отвезти в Верховную Раду, чтобы вдохновить народных избранников на плодотворный упорный труд.

«Я предлагаю с творчеством подойти к этому процессу сделать какое то большое чучело набить его этой коноплей, установить его где то на пляже в Одессе или в области и поджечь. Но прежде чем поджечь объявить где и когда это произойдет. Думаю желающих посмотреть на это зрелище будет не мало и вокруг этого места быстро организуется фестиваль не хуже burning men) «, — пишет один из комментаторов.

«Родился анекдот. Одесская полиция конфисковала камаз травы. Камаз будет уничтожен, заявил Руслан Форостяк (Ruslan Forostyak)))))))» — из ленты Фейсбук.

Сам же советник главы Одесской полиции Руслан Форостяк на своей странице в Фейсбук  пишет:

«Це результат спільної операції Поліція Одеської області та Прокуратура Одеської Області про яку повідомляли раніше, урожай буде знищено, так не ржати і не кепкувати, реально буде знищено».

Оружие, казино, наркотики: одесские правоохранители разоблачают подпольную деятельность (ФОТО,ВИДЕО)

About the author / 

Elena

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Октябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах