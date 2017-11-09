Дмитрий Головин: Одесса выходит из пропасти

Сегодня начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области отчитался о работе своего ведомства за 10 месяцев.

Дмитрий Головин признается, что получил один из самых сложных регионов с точки зрения криминогенной ситуации в Украине.

По всем «рейтингами» Одесская область была почетным «лидером» с конца.

«Столица воров в законе и заезжего криминалитета» — так называли Одессу журналисты.

Глава полиции уверен, что регион уверенно выходит из пропасти, менее чем за год удалось достичь среднего уровня удельного веса раскрытых преступлений.

Теперь в цифрах.

За 10 месяцев текущего года полиция Одесской зарегистрировала 28717 преступлений, а за весь 2016 год — 34410.

Правоохранители установили личности преступников в 35,7% всех преступлений, тогда как в 2016 году этот показатель составлял лишь 13,3%.

Но больше всего Дмитрия Головина радуют цифры раскрываемости преступлений.

10 месяцев работы в 2017 = 10257 раскрытых дел. В прошлом году эта цифра была немного больше чем 6000.

Уровень зарегистрированных грабежей уменьшился на 41%, особо тяжких преступлений — на 34,6%, разбоев — на 35,8%.

Уровень раскрытых краж и наркопреступлений увеличился почти в 2 раза, а уровень раскрытых преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия — в 1,5 раза.

Глава полиции области надеется на дальнейшую самоотверженность своей команды и будет пытаться получить показатель раскрытия преступлений выше, чем средний по стране.