Дмитрий Головин: Одесса выходит из пропасти

Сегодня начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области отчитался о работе своего ведомства за 10 месяцев.
Дмитрий Головин признается, что получил один из самых сложных регионов с точки зрения криминогенной ситуации в Украине.
По всем «рейтингами» Одесская область была почетным «лидером» с конца.
«Столица воров в законе и заезжего криминалитета» — так называли Одессу журналисты.
Глава полиции уверен, что регион уверенно выходит из пропасти, менее чем за год удалось достичь среднего уровня удельного веса раскрытых преступлений.
Теперь в цифрах.
За 10 месяцев текущего года полиция Одесской зарегистрировала 28717 преступлений, а за весь 2016 год — 34410.
Правоохранители установили личности преступников в 35,7% всех преступлений, тогда как в 2016 году этот показатель составлял лишь 13,3%.
Но больше всего Дмитрия Головина радуют цифры раскрываемости преступлений.
10 месяцев работы в 2017 = 10257 раскрытых дел. В прошлом году эта цифра была немного больше чем 6000.
Уровень зарегистрированных грабежей уменьшился на 41%, особо тяжких преступлений — на 34,6%, разбоев — на 35,8%.
Уровень раскрытых краж и наркопреступлений увеличился почти в 2 раза, а уровень раскрытых преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия — в 1,5 раза.
Глава полиции области надеется на дальнейшую самоотверженность своей команды и будет пытаться получить показатель раскрытия преступлений выше, чем средний по стране.
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