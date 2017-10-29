Дмитрий Спивак троллит законопроект о чипировании кошек и собак

Известный одессит, бывший депутат горсовета заявил, что заплатил 180 гривен за своего только в одном случае — если Илья Кива станет Президентом.

Документ зарегистрировала группа из 20 нардепов во главе с представителем БПП Андреем Немировским.

Основная идея законопроекта — регистрация всех домашних и экзотических животных в Украине. Для владельцев питомцев это означает увеличение хлопот по «легализации» своего любимца.

Речь идет об обязательной регистрации домашнего животного в любой ветеринарной клинике, за собственные деньги. По состоянию на сегодняшний день речь идет о 160 грн. При этом владельцу выдают паспорт собаки или кота и жетон питомца, который нужно повесить на ошейник или каким-то другим образом. Процедура предполагает, что животное чипируют.

Бесплатно готовы регистрировать питомцев, взятых из приютов, животных инвалидов первой и второй групп и некоторых чернобыльцев.

Законопроект предусматривает создание перечня потенциально опасных пород собак. Их владельцев хотят обязать предоставлять справку о пройденном психиатрическом освидетельствовании, а также о том, что в кинологическом клубе они научились содержать такую собаку.

Кроме того, владелец домашнего любимца должен каждые три года возить его к ветеринарам. Если не уберет за собачкой помет на улице или в подъезде — штраф.

А если человек переезжает, он должен сообщить о том, что и питомец сменит место проживания.

Когда животное умирает, его хозяин должен сразу же сообщить ветеринарам и сдать труп на кладбище животных вместе с жетоном, паспортом и чипом. При этом регистрационный номер животного признают недействительным, однако его больше никогда не смогут присвоить другому питомцу.

Беспородных животных хотят обязать стерилизовать, а породистых случать только с помощью кинологических, фелинологических клубов и питомников.

Законопроект позволяет выгуливать домашнее животное только людям старше 18 лет (в действующем законе — старше 14 лет). Хотя штрафов за нарушение не предусмотрено.

Если человек хочет отказаться от содержания питомца, он должен сдать его в специальный приют (а не выгнать на улицу).

Что происходит, если домашнее животное случайно оказалось на улице? Его сочтут беспризорным, поэтому поймают, стерилизуют, при этом в СМИ сообщат приметы животного, а также о том, в какой приют его отвезли. Владелец сможет забрать своего питомца, если приедет за ним с паспортом животного и оплатит расходы на отлов, содержание и стерилизацию котика или песика.

Запретить разводить беспородных животных хотят не просто так, а для унормирования их популяции. Для контроля и регуляции количества домашних животных предлагают запустить и электронный реестр — базу, где будут находиться данные о животном, в частности номер его жетона, порода и прочее, а также информация о его владельце или опекуне.

Информация о зарегистрированных домашних и бездомных животных, у которых есть хозяева или опекуны, открыта, общедоступна и бесплатна.

Вместе с тем документ предусматривает запрет эвтаназии с целью урегулирования численности бездомных животных. Выход — стерилизация и только стерилизация. Если владелец беспородного кота будет платить большие штрафы за «незаконный» приплод своего питомца, он не будет иметь право убивать новорожденных котят (сейчас закон позволяет это).

Кроме того, у правоохранителей предлагают забрать право применять оружие, чтобы отбить нападение животного, поведение которого угрожает жизни или здоровью человека. Вместо этого можно будет с помощью ружья ввести животному снотворное или транквилизаторы, чтобы обездвижить его.

Домашние любимцы — это не только развлечения, но и ответственность, в частности, если законопроект примут, административная и уголовная.

Самые большие штрафы — 20 тыс. 400 грн — предусматриваются за повторные нарушения касательно стерилизации или приплода беспородного животного. Если владельца питомца впервые поймали на том, что он не стерилизовал беспородного любимца, наказание составляет 3400 грн, если такая самка впервые родила малышей — 5100 грн.

Использование животных для попрошайничества влечет штраф в 5100 грн, повторное нарушение в течение года — 20 тыс. 400 грн.

За содержание собак и кошек в запрещенных местах (в том числе в кафе, ресторанах, магазинах, на автозаправочных станциях) или незарегистрированных животных — предупреждение и штраф 850-1700 грн (согласно действующему закону — 17-51 грн), повторное нарушение в течение года — 1700-2550 грн (сейчас 51-85 грн).

Если владелец не убрал помет собаки на улице, в транспорте, на лестничной клетке и т.п., ему грозит штраф 850-1700 грн. Наказывать не будут только владельцев собак-поводырей.

Торговать с рук домашними животными нельзя, штраф — 170-340 грн, при этом котиков и собачек могут конфисковать.

Все эти штрафы, согласно законопроекту, будут выписывать представители Нацполиции.

В Уголовный кодекс также предлагается внести изменения касательно защиты животных от жестокого обращения, но сроки остаются теми же: самое жесткое наказание — 8 лет тюрьмы.

«Если по приблизительным оценкам зоозащитников, в Украине 8 миллионов котов и 3 миллиона собак, то внедрение в жизнь новых правил может вытянуть из карманов украинцев 2 миллиарда гривен, сумму, вполне сопоставимую со статьей бюджета по финансированию Верховной Рады и НАБУ вместе взятых», — пишет Страна.ua.