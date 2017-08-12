«Добрая барахолка»: как одесские модницы могут помочь больным детям (ФОТО)

В Одессе идет сбор одежды, которую можно продать и на вырученные средства спасти десятки или сотни маленьких жизней.

9 сентября в Одессе состоится второй и заключительный в этом сезоне Vintage Charity Market.

В рамках «доброй барахолки» клатчи и сумки одесских модниц могут стать реальным оружием против суровой и пока что не очень радостной действительности. Сбор вещей — до 30 августа включительно.

Организаторы принимают летнюю и зимнюю одежду, обувь в хорошем состоянии, брендовую и не очень, украинских и зарубежных дизайнеров. Мужскую, женскую, детскую одежду.

✔️сумки, клатчи, кошельки

✔️верхнюю одежду, пиджаки, пальто, куртки, шубы, парки, ветровки, косухи

✔️платья вечерние, короткие, в том числе и детские

✔️пояса, ремни, платки, шляпы, шапки, галстуки

✔️парфюмерию, которая вам уже неактуальна а быть может, кто-то скучает по аромату, снятому с производства лет 5 назад?

✔️бижутерию (совершенно любую)

✔️любую пляжную одежду и аксессуары

✔️джинсы, шорты, юбки, брюки, костюмы женские и мужские

✔️рубашки, топы, блузки

✔️сапоги, туфли, босоножки, кроссовки, обувь на каблуке любой высоты, мужская, женская, детская

Пункт для сбора находится по адресу: Греческая 17.

Необходимо найти администратора и назвать пароль «Vintage Charity Market»

Если эта локация для вас не удобна, будет организована доставка самостоятельно. Просто наберите номер +38 093 826 2323, Ольга.

Vintage Charity Market состоится:

Дата: Суббота 9.09.2017, ул. Греческая, 17 г. Одесса; время: 10-18.00.

Ранее, в июле, собранные от продажи вещей деньги были потрачены на 12 рециркуляторов воздуха, которые дадут возможность жить и выздоравливать быстрее маленьким пациентам из детской реанимации и кардиореанимации.

Был приобретен монитор жизнедеятельности для отделения детской интенсивной терапии. Этот аппарат позволяет следить за всеми показателями: давление, дыхание, ЧСС, ЭКГ, температура в режиме реального времени и сигнализирует мгновенно если с этими показателями что-то не так. Это дает возможность вовремя отреагировать на острые ситуации и предотвратить последствия. Такой монитор должен быть у каждого тяжело больного ребёнка.