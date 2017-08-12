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Общество, Одесса, Экономика

«Добрая барахолка»: как одесские модницы могут помочь больным детям (ФОТО)

12.08.2017

В Одессе идет сбор одежды, которую можно продать и на вырученные средства спасти десятки или сотни маленьких жизней.

9 сентября в Одессе состоится второй и заключительный в этом сезоне Vintage Charity Market.

В рамках «доброй барахолки» клатчи и сумки одесских модниц могут стать реальным оружием против суровой и пока что не очень радостной действительности. Сбор вещей — до 30 августа включительно.

Организаторы принимают летнюю и зимнюю одежду, обувь в хорошем состоянии, брендовую и не очень, украинских и зарубежных дизайнеров. Мужскую, женскую, детскую одежду.
✔️сумки, клатчи, кошельки
✔️верхнюю одежду, пиджаки, пальто, куртки, шубы, парки, ветровки, косухи
✔️платья вечерние, короткие, в том числе и детские
✔️пояса, ремни, платки, шляпы, шапки, галстуки
✔️парфюмерию, которая вам уже неактуальна а быть может, кто-то скучает по аромату, снятому с производства лет 5 назад?
✔️бижутерию (совершенно любую)
✔️любую пляжную одежду и аксессуары
✔️джинсы, шорты, юбки, брюки, костюмы женские и мужские
✔️рубашки, топы, блузки
✔️сапоги, туфли, босоножки, кроссовки, обувь на каблуке любой высоты, мужская, женская, детская

Пункт для сбора находится по адресу: Греческая 17.

Необходимо найти администратора и назвать пароль «Vintage Charity Market»
Если эта локация для вас не удобна,  будет организована  доставка самостоятельно. Просто наберите номер +38 093 826 2323, Ольга.

Vintage Charity Market состоится:
Дата: Суббота 9.09.2017, ул. Греческая, 17 г. Одесса; время: 10-18.00.

Ранее, в июле, собранные от продажи вещей деньги были потрачены на 12 рециркуляторов воздуха, которые дадут возможность жить и выздоравливать быстрее маленьким пациентам из детской реанимации и кардиореанимации.

Был приобретен монитор жизнедеятельности для отделения детской интенсивной терапии. Этот аппарат позволяет следить за всеми показателями: давление, дыхание, ЧСС, ЭКГ, температура в режиме реального времени и сигнализирует мгновенно если с этими показателями что-то не так. Это дает возможность вовремя отреагировать на острые ситуации и предотвратить последствия. Такой монитор должен быть у каждого тяжело больного ребёнка.

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Suhan

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