Доброславские чиновники украли полтора миллиона гривен

Правоохранители ведут расследование в рамках уголовного дела о растрате 1,47 млн грн.

Следствием растраты, считают в полиции, стал сговор чиновников Доброславского (бывшего Коминтерновского) отдела образования Лиманской РГА с директором ООО «Строительная компания АСО».

В декабре 2016 года один из чиновников районо заключил договор с руководителем строительной фирмы на капитальный ремонт одного из зданий системы образования на территории Лиманского района. Однако уже через 10 дней районо уже подписало акты выполненных работ. И претензий у чиновников к строителям при этом никаких не было. Вследствие чего на счета компании и было оперативно переведено почти полтора миллиона гривен.

Осмотр якобы отремонтированного помещения правоохранители провели в начале мая. И выявили, что была произведена покраска пола, стен и потолка, установка ламп освещения, радиаторов, проведен капремонт туалетов, утепление стен. Однако тут же было выявлено, что краской пытались скрыть трещины на стенах, и никаких признаков капитального строительства в здании нет.

Исходя из того, что работы были выполнены не в полном объемы и по завышенной смете, правоохранители намерены привлечь к ответу и чиновников, и строителей.