Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

Замечено в Одессе: Жванецкий и «отцы» города открыли новые двери (ВИДЕО,ФОТО)
Охота за наживой: в Одессе попались коррупционеры в погонах (ФОТО)
Одесситы голосуют: общественный бюджет — на чистую воду! (ФОТО)
Повара можно съесть: новый рекорд Украины из шоколада (ФОТО)
Одесская область пополнила бюджет на 8 миллиардов гривен
Отсталая Одесса: правительство подгоняет чиновников в перерасчете субсидий
Добровольно в Одессе: завтра выстроится живая цепь (ВИДЕО)
Щуриков: остановка Одесского припортового пройдет с пользой
В Одессе готовятся показывать шедевр (ФОТО)
Безопасная Одесса: возле школ внедряют новые технологии (ФОТО)
Общество, Одесса

Добровольно в Одессе: завтра выстроится живая цепь (ВИДЕО)

11.07.2017 0 84

Одесса готовится встречать многих известных писателей и журналистов.

К очередной годовщине со дня рождения великого писателя, в Одессе пройдет уникальный флешмоб, в ходе которого сотни, а то и тысячи людей одновременно прочтут отрывки из произведений своих любимых одесских писателей.

Акция будет записана на видео не только на наземные камеры, но и с воздуха при помощи дронов, и, таким образом, весь мир узнает об этом уникальном событии.

Люди, выстроившись в цепочку от Литературного музея (Ланжероновская, 2) до памятника Исааку Бабелю (Ришельевская, 18), будут читать выбранные ими тексты на десятках разных языков.

То есть, каждый выберет небольшой отрывок и будет читать его в течение 15-20 минут на любом доступном ему языке. Начало в 19.00.

Уже сейчас известно, что 12 июля «Одессу будут читать» на украинском, русском, молдавском, армянском, японском, английском, немецком, китайском, французском, грузинском, эстонском, латышском, литовском, греческом и других языках.

Причем будут звучать отрывки из произведений не только авторов прошлого века, но и одесских писателей–современников.

Участие в акции строго добровольное. Для того, чтобы принять в ней участие, сообщите организаторам о Вашем желании, выбранном произведении и языке, на котором Вы хотите читать свое любимое одесское произведение.

About the author / 

Suhan

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Июль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах