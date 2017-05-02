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Договор в Одессе не сработал: взрывотехники проверяют Куликово поле (ВИДЕО)

02.05.2017 0 37

Напомним, в конце апреля при посредничестве ОБСЕ состоялись переговоры между куликовцами, проукраинскими активистами и полицией.

Договорились, что «минировать» Куликово поле радикалы не будут и оно будет открыто для желающих почтить память погибших в Доме Профсоюзов.

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Тем не менее, сегодня в 12:45 поступило сообщение, что на Куликовом поле заложено взрывное устройство. Прибыл отряд взрывотехников.

Начальник Управления превентивной деятельности ГУНП в Одесской области Иван Ищенко попросил собравшихся покинуть территорию площади, чтобы её могли проверить сапёры и кинологи. Обещали, что справятся за полчаса.

К чести спецслужб заметим, что около 13.30 проверка территории была закончена и людей снова начали пускать для возложения цветов в память о погибших близких.

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Напомним,сегодня в полицию позвонил неизвестный и сообщил о заминировании Национального университета им. Мечникова, а через 4 минуты поступило еще одно сообщение о том, что заминирован Одесский национальный политехнический университет.

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Suhan

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