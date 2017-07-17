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Доигрались в Одессе: взрыв в многоэтажке Малиновского района (ФОТО)

17.07.2017

Сегодня в полдень в одной из квартир многоэтажного дома в Малиновском районе Одессы прогремел взрыв — рванула граната.

В квартире находились трое подростков. Один — погиб на месте, двое доставлены в больницу с ранениями.

Предварительно, в руки 16-летних ребят попала граната РГД-5.  Подробности трагедии выясняются.

Пресс-секретарь управления Нацполиции в Одесской области Любовь Гордиевская сообщает:

«В результате взрыва подростку оторвало руку. На место происшествия сразу выехали следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехники, медики. К сожалению, на момент прибытия ребенок скончался. Его родной брат и товарищ, которые получили осколочные ранения, были госпитализированы».

По ее словам, место, откуда могло поступить взрывчатое вещество к подросткам, правоохранители устанавливают. Также предполагается, что дети нашли гранату в гараже и принесли ее домой.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 115 (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай»).

 

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Suhan

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