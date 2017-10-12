Долги одесситов: есть угроза продажи недвижимости без выселения должников

Долги одесситов, включая за коммунальные услуги, могут сыграть злую шутку.

«Страшилок» в виде разговоров и слухов было много, но теперь появился тревожный факт: 4 октября вступил в силу закон о частных судебных исполнителях, который в подавляющем большинстве случаев будет заниматься взысканием долгов среди населения.

И теперь частные исполнители в Украине могут продавать недвижимость должников без их выселения, пишет Голос.ua

Юристы говорят, что взыскания долгов с физических лиц, включая задолженность за услуги ЖКХ, практически полностью ляжет на плечи «частников», поскольку на данный момент государство абсолютно не справляется с должниками данной категории.

Тем временем, согласно информации Главного управления статистики в Одесской области, этим летом долги одесситов за коммунальные услуги составляли 766 400 000 гривен.

По видам коммунальных услуг это выглядит так:

за централизованное отопление и горячее водоснабжение 331 500 000 грн,

по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий — 161 800 000 грн,

за централизованное водоснабжение и водоотвод — 81 900 000 грн,

за вывоз бытовых отходов — 26 100 000 грн,

по оплате электроэнергии 165 100 000 грн.

Что касается нового «коллекторского законодательства» , то оно было принято Верховной Радой еще летом, когда парламентарии поддержали проекты законов «Об исполнительном производстве» и «Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов».

С исполнением судебных решений в Украине, действительно, образовался определенный коллапс, поскольку уровень исполнения еще недавно составлял 5-6%, сейчас он вырос до 14%, однако остается крайне низким, поэтому ситуация нуждается в решении.

Частные исполнители не имеют права выселять людей из квартиры, но произвести реализацию недвижимого имущества, продать его Сидорову, а потом Сидоров, имея запись в реестре, или, в крайнем случае, обратившись в еще один суд или к частному исполнителю, выселит собственника, считают эксперты.

Частные исполнители, которые теперь займутся долгами украинцев, начнут с банковских кредитов, но правозащитники опасаются, что дойдут и до коммунальных должников. Тем более, что на носу новый отопительный сезон.

Согласно принятому закону, частный исполнитель осуществляет принудительное исполнение всех решений, которые находятся в зоне ответственности государственной исполнительной службы, кроме решений, связанных с долгами государственных органов и предприятий, органов местного самоуправления и коммунальных предприятий.

Кроме того, исполнение решений о выселении физических лиц остаются за государственными приставами.