Должностных лиц в Одессе тестируют на коррупцию

С начала текущего года управлением внутренней безопасности территориальных органов Главного управления ГФС в Одесской области проведено 184 проверки, по результатам которых 29 материалов направлено в прокуратуру.

Органами прокуратуры области по материалам подразделения начато 27 уголовных производств по фактам совершения правонарушений в части таможенного (21) и налогового дела (6).

В суд с обвинительными актами направлено материалы 11 уголовных производств.

С начала 2017 года рассмотрено 148 обращений граждан и субъектов хозяйствования. Факты, изложенные в 30 обращениях, нашли подтверждение, 29 материалов направлено в прокуратуру Одесской области, по результатам их рассмотрение возбуждено 11 уголовных производств.

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В рамках выполнения Плана мероприятий по реализации Антикоррупционной программы Государственной фискальной службы Украины на второе полугодие 2017 года, с 17 октября 2017 года проводится тестирование должностных лиц Государственной фискальной службы Украины и ее территориальных органов по результатам изучения Правил этического поведения и предотвращения коррупции в органах ГФС (приказ ГФС от 01.12.2016 № 979, с изменениями и дополнениями).

Тестирование будет длиться до конца ноября текущего года.