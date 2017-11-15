Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

Одесситы просят о помощи
Должностных лиц в Одессе тестируют на коррупцию
Дорожный эксперимент в Одессе: обязательства по финансированию будут выполнены
Как в Одессе общественники Горсад отстаивают (ФОТО, ВИДЕО)
Общественный аудит: Одесса оказалась самым дорогим городом в Украине
Максима Степанова возмущает позиция Минздрава
Мировой портовый гигант претендует на порт «Черноморск»
Опасный танец: в Одессе состязались в национальном виде спорта (ВИДЕО)
Одесская область возместила почти 52 миллиона гривен убытков
Промышленное производство: Одесская область вырулила в лидеры Украины
Одесса, Экономика

Должностных лиц в Одессе тестируют на коррупцию

15.11.2017

С начала текущего года управлением внутренней безопасности территориальных органов Главного управления ГФС в Одесской области проведено 184 проверки, по результатам которых 29 материалов направлено в прокуратуру.

Органами прокуратуры области по материалам подразделения начато 27 уголовных производств по фактам совершения правонарушений в части таможенного (21) и налогового дела (6).

В суд с обвинительными актами направлено материалы 11 уголовных производств.

С начала 2017 года рассмотрено 148 обращений граждан и субъектов хозяйствования. Факты, изложенные в 30 обращениях, нашли подтверждение, 29 материалов направлено в прокуратуру Одесской области, по результатам их рассмотрение возбуждено 11 уголовных производств.

ОШИБКА РЕВИЗОРА: НЕУДАЧНО ЗАКРЫЛ ГЛАЗА НА НАРУШЕНИЯ (ФОТО)

В рамках выполнения Плана мероприятий по реализации Антикоррупционной программы Государственной фискальной службы Украины на второе полугодие 2017 года, с 17 октября 2017 года проводится тестирование должностных лиц Государственной фискальной службы Украины и ее территориальных органов по результатам изучения Правил этического поведения и предотвращения коррупции в органах ГФС (приказ ГФС от 01.12.2016 № 979, с изменениями и дополнениями).

Тестирование будет длиться до конца ноября текущего года.

 

About the author / 

Suhan

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах