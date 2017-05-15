Дорога через Паланку открыта: рекордные сроки одесского губернатора (ФОТО)

Сегодня, установив рекордный срок в двадцать дней вместо пятидесяти, торжественно была открыта временная объездная дорога на трассе М-15 Одесса-Рени в районе молдавского села Паланка.

Напомним, мост на трассе Одесса-Рени был закрыт на ремонт с 10 декабря 2016 по июнь 2017 года. Объезд аварийного участка осуществляется автомобильными дорогами Одесса — Белгород-Днестровский — Монаши и Староказачье-Белгород-Днестровский и вызывал большие автомобильные пробки. С началом туристического сезона движению по трассе грозило крупным транспортным коллапсом.

ОДЕССА С ПАЛАНКОЙ ДОГОВОРИЛИСЬ О ВРЕМЕННОЙ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГЕ

Чтобы обеспечить надежное транспортное сообщение 9 районов в юго-западной части области с Одессой и другими регионами Украины, было принято решение на период капитального ремонта мостового перехода построить объездную дорогу по территории Республики Молдова.

20 апреля официально между Одесской областью и Паланкой был подписан контракт о взятии в аренду земли для обустройства временной объездной дороги и начались строительные работы.

Таким образом, обещание, данное губернатором Максимом Степановым открыть объездную дорогу до начала туристического сезона, было выполнено. Глава области поблагодарил всех причастных к этому событию и высказал непонимание того, почему все это нельзя было сделать еще в прошлом году, спокойно и без нервов. Добавим, что дорога через Паланку более чем на 50 км короче, чем через Белгород-Днестровский — а это экономия не только времени, но и средств.