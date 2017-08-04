Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

Теракт в Одессе: как псевдопереселенцы покушались на Гордиенко (ВИДЕО)
Глава области против реванша Лободы в Одессе
Дорогая недвижимость: 205 владельцев «одесских хоромов» пополнят казну почти на 5 миллионов
Максим Степанов: Тука таки «дал дрозда»
Не дождетесь: слухи о трагической смерти проректора одесской академии преувеличены (ФОТО,ВИДЕО)
Чистая статистика: в Одессе умирают больше, чем рождаются
Куликово поле в Одессе: найдена жертва преступления? (ФОТО)
Трезвый путь: одесситов может удивить новая цена на спиртное
Гуляет в соцсетях: кто контролирует одесские телеканалы?
Чрезвычайная ситуация: руководитель Одесской ГСЧС «спалился» на взятке (ФОТО)
Одесса, Экономика

Дорогая недвижимость: 205 владельцев «одесских хоромов» пополнят казну почти на 5 миллионов

04.08.2017

Как отметил начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин, в этом году фискальная служба прогнозирует уплату налога на недвижимость жителями Одесской  области в размере 20 млн.грн.

Это на 3,5 млн.грн. больше, чем в 2016 году.
По оперативным данным, по состоянию на 1 августа 2017 года, плательщиками уже уплачено 11,5 млн.грн. налога на недвижимое имущество.

«Уже четвертый год подряд жители Одесской области платят налог на недвижимость. И делают это добросовестно. Львиная доля начислений по налогу составляется в размере от 20 до 100 гривен», — отметил руководитель.

Всего в 2017 году органы фискальной службы ГУ ГФС в Одесской области направили владельцам жилой недвижимости — физическим лицам около 70 тысяч налоговых уведомлений-решений по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

Что касается физических лиц, которые владеют VIP-жильем (квартиры свыше 300 кв.м, дома свыше 500 кв.м), то в 2017 году они впервые платят налог в размере 25 тыс.грн.

В целом по Одесской области насчитывается 450 таких плательщиков.
Общая сумма, которая поступит в местные бюджеты от этой категории плательщиков, составит свыше 10,7 млн.грн.

В том числе, в г.Одесса зарегистрировано 205 владельцев больших квартир и домов, уплаченный ими налог на недвижимость пополнит местную казну на общую сумму свыше 4,9 млн.грн.

About the author / 

Suhan

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Август 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах