Дотла в Одессе: почему горят прибрежные рестораны? (ВИДЕО)

В сети появилась видеозапись, как сгорел клуб «Пляжник» на 13-й станции Большого Фонтана. Спасатели фиксировали на экшн-камеру ликвидацию пожара.

В тушении приняли участие 28 человек личного состава, привлекли 6 единиц спецтехники.

Видео: I am a Man Fireman

В последнее время это уже третий пожар в заведениях на морском побережье Одессы: днем 31 июля в Аркадии горела пиццерия, в ночь на 30 июля пожар уничтожил ночной клуб «Пляжник» в районе 13-й ст. Большого Фонтана, а 25 июля сгорел ресторан «Хуторок» в районе пляжа «Ланжерон» в Одессе.

Руководитель 6-го спецотряда Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Александр Плохач считает, что причиной пожаров послужило нарушение правил пожарной безопасности в этих заведениях.

«В случае ресторана „Хуторок у моря“ — это нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации мангала. А в ночном клубе „Пляжнике“ и ресторане „Стронг Хаус“ — это нарушение правил эксплуатации электропроводки», — сказал он.

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Но есть и другое мнение одесситов.

В частности бизнесмен и Почетный Консул Австрийской Республики в Одессе Андрей Ставницер на своей странице в Facebook выказал сомнения по поводу «случайных совпадений», связанных с упомянутыми событиями.