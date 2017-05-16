Драка в жилом комплексе Одессы приобретает общественный резонанс (ВИДЕО)

В соцсетях продолжают комментировать вечерний конфликт, который имел место в понедельник в ЖК «Радужный».

Причем, до конца разобраться, что же послужило главной причиной, спровоцировавшей мордобой, достаточно сложно. Но есть неоспоримые факты — пострадал полицейский и причастен к этому представитель общественной организации. В устранении конфликта были задействованы более 10 экипажей полиции.

В полиции сообщают, что конфликт вспыхнул между автолюбителем и тремя молодыми мужчинами, выгуливавшими собаку.Однако очевидцы утверждают, что инцидент произошел между активистами одной из общественных организаций и местными жителями.

«Они натравили своего пса на другую собаку, что не понравилось хозяину последней (по другой версии, конфликт вспыхнул из-за неправильно припаркованной машины). Слово за слово, и в ход пошли биты и газовые баллончики. При этом пострадал патрульный полицейский, пытавшийся разнять дерущихся. Ему сломали нос», — говорится в сообщении.

К этой версии прилагается немаловажная деталь — центральной фигурой в конфликте стал небезызвестный по судебным делам 2 мая активист Сергей Ходияк, которого обвиняют в умышленном убийстве и покушении на убийство. При этом Ходияк гуляет на свободе. Он оказался на месте происшествия сильно пьяным, сломал нос полицейскому, у которого перелом костей носа со смещением. Он госпитализирован. Открыто уголовное производство — насилие в отношении работника правоохранительных органов.

Предварительная квалификация — ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса — хулиганство и ст. 345 УК- нанесение телесных повреждений сотруднику полиции.



