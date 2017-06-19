ДТП в Одессе: есть пострадавший (фото)
19.06.2017 0 403
В Одессе произошла авария, в результате которой пострадал человек.
Случилось ДТП на улице Мельницкой. В результате столкновения мопеда и нескольких автомобилей, пострадал водитель мопеда. Предварительно, пострадавшего госпитализировали в больницу. На данный момент причины и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции.
Воскресная трагедия в Одессе на Ивановском мосту (ФОТО, ВИДЕО)
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