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Одесса, Происшествия

ДТП в Одессе: есть пострадавший (фото)

19.06.2017 0 403

В Одессе произошла авария, в результате которой пострадал человек.

Случилось ДТП на улице Мельницкой. В результате столкновения мопеда и нескольких автомобилей, пострадал водитель мопеда. Предварительно, пострадавшего госпитализировали в больницу. На данный момент причины и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции.

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Elena

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