ДТП в Одессе: есть пострадавший (фото)

В Одессе произошла авария, в результате которой пострадал человек.

Случилось ДТП на улице Мельницкой. В результате столкновения мопеда и нескольких автомобилей, пострадал водитель мопеда. Предварительно, пострадавшего госпитализировали в больницу. На данный момент причины и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции.