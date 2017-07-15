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Общество, Одесса

Два лица Одессы: от красной дорожки до голого бомжа (ФОТО)

15.07.2017

В Одессе не только разгар курортного туристического сезона, но и грандиозные события — Одесский кинофестиваль, Суперкубок Украины по футболу, фиксация новых национальных рекордов и череда других мероприятий.

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На фоне всей той роскоши и помпезности — бомжи, которых можно увидеть в самых массовых местах скопления людей. Например, на ЖД вокзале.

Вот вам и визитная карточка Одессы.

Одесский активист Руслан Болдижар опубликовал фотофакт и заметил, что Одесса все также «восхищает» туристов вот такими «украшениями» на улицах города.  Явно не единичными…

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Suhan

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