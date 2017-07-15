Два лица Одессы: от красной дорожки до голого бомжа (ФОТО)

В Одессе не только разгар курортного туристического сезона, но и грандиозные события — Одесский кинофестиваль, Суперкубок Украины по футболу, фиксация новых национальных рекордов и череда других мероприятий.

ОДЕССА ПРЕВРАТИЛАСЬ В КАННЫ: КАК ПРОШЛО ДЕФИЛЕ НА КРАСНОЙ ДОРОЖКЕ (ФОТО)

СУПЕРКУБОК В ОДЕССЕ: СУББОТНИЙ ЗАБЕГ ОДЕССКОГО ГУБЕРНАТОРА (ФОТО, ВИДЕО)

На фоне всей той роскоши и помпезности — бомжи, которых можно увидеть в самых массовых местах скопления людей. Например, на ЖД вокзале.

Вот вам и визитная карточка Одессы.

Одесский активист Руслан Болдижар опубликовал фотофакт и заметил, что Одесса все также «восхищает» туристов вот такими «украшениями» на улицах города. Явно не единичными…