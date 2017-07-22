Дважды жертва в Крыжановке: сначала изнасиловали, теперь угрожают

Месяц назад в Крыжановке произошло групповое изнасилование 14-летней девочки. До сих пор нет результатов экспертиз и все подозреваемые, один из которых имеет судимость, на свободе.

В адрес 14-летней жертвы резонансного изнасилования в Крыжановке Марии Горовой поступили угрозы со стороны депутатов Крыжановского сельсовета Ольги Клюкас и Светланы Нагребецкой. Они угрожают сдать в интернат потерпевшую.

Об этом Мария Горовая рассказала в интервью корреспонденту одного из изданий.

По словам девушки, после заявления в полицию, написанного Горовой, к ней в дом вломились депутаты и завуч школы.

«Депутаты Надежда Степановна, Ольга Петровна и завуч Светлана Дмитриевна ворвались ко мне в дом. Они говорили, какая я такая-сякая, опозорила их, всю Крыжановку и школу. То, что я во всем этом виновата, то что они хотят меня забрать в интернат», — заявила Горовая.

Директор лицея, в котором учится Мария, в ответ на вопрос корреспондента, правда ли, что ей угрожал завуч школы и 2 депутата сельсовета отметил, что «он не в курсе ситуации».

«Все показания я давал следствию. Я такой информацией не владею, я вообще в отпуске нахожусь. Ничего не могу по этому поводу вам сказать», — отметил директор.

Сами же депутаты Клюкас и Нагребецкая общаться с журналистами категорически не хотят. Они либо бросают трубку — либо не берут ее.