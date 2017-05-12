Эх, дороги: министр Омелян укладывал асфальт под Одессой (ФОТО)

Что бы там не думали, но министерство инфраструктуры держит на контроле и постоянно мониторит качество и эффективность ремонта дорог в Одесской области.

Причем, весь процесс — от этапа проведения тендера до приема акта сдачи. Об этом сегодня во время своего рабочего визита в Одесскую область заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян. Впервые за много лет правительство совместно с областными властями направит 1,8 миллиарда гривен на ремонт дорог в Одесской области. Омелян заверил, что лично работает над повышением инвестиционной привлекательности нашего региона.

Министр напомнил, что в текущем году должны быть завершены работы на трассе Одесса — Рени, а заодно попробовал себя в роли асфальтоукладчика и проехался на тяжелом катке, уплотняя обочину. Был проведен осмотр объездной дороги в Паланке на трассе Одесса — Рени, который министр оценил «между тройкой и четвёркой».

Также он сообщил, что в этом году ожидается первый необходимый транш на ремонт взлетно-посадочной полосы в Одесском аэропорту, а в следующем году в Одесском регионе планируют запустить лоукосты.

Во время пресс-конференции в Одесской ОГА министра вместе с Максимом Степановым стало известно, что они нашли совместное решение проблемы разрушения дорог грузовым автотранспортом :к существующим трем габаритно-весовым комплексам министерство передаст еще три. Решать, где они будут установлены будут в облгосадминистрации.

«Это должна быть четкая система по всей Украине, когда любой перевозчик и отправитель груза будет понимать, что с грузом больше 40 тонн по дорогам Украины ехать нельзя. Я думаю мы достигнем этого в этом и следующем году», — заявил Владимир Омелян.