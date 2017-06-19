Еще три набережные Одессы будут отремонтированы

К завершению идут работы по благоустройству набережных в районе 11, 14 и 15-й ст. Большого Фонтана.
В результате реализации проекта на Фонтане появится современная красивая набережная протяженностью более 300 метров, игровые и смотровые площадки, туалеты и места для отдыха. Работы выполняются в следующих направлениях: ремонт подпорных стенок, восстановление ливневых лотков, укладка тротуарной плитки, обустройство фонарей освещения и поручней.
Особое внимание уделено озеленению прилегающей части склона: здесь будут высажены деревья, которые в данном случае выполняют не только декоративную функцию, но также оберегают зеленую зону от появления «нахалстроев»-конкурентов. Также будут предусмотрены игровые площадки для детей.
Напомним, 27 апреля 2017 года на заседании исполнительного комитета Одесского городского совета был принят ряд проектов, направленных на укрепление склонов, стабилизацию оползневых процессов на побережье и благоустройство набережных в прибрежной зоне Одессы.
Такие мероприятия призваны создать благоприятные условия для отдыха гостей и жителей города, увеличить посещаемость данной территории, город получит благоустроенные набережные для качественного отдыха родителей с детьми на бесплатной основе.
Работы выполняются за счет владельцев пляжных заведений.
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