Еще три набережные Одессы будут отремонтированы

К завершению идут работы по благоустройству набережных в районе 11, 14 и 15-й ст. Большого Фонтана.

В результате реализации проекта на Фонтане появится современная красивая набережная протяженностью более 300 метров, игровые и смотровые площадки, туалеты и места для отдыха. Работы выполняются в следующих направлениях: ремонт подпорных стенок, восстановление ливневых лотков, укладка тротуарной плитки, обустройство фонарей освещения и поручней.

Особое внимание уделено озеленению прилегающей части склона: здесь будут высажены деревья, которые в данном случае выполняют не только декоративную функцию, но также оберегают зеленую зону от появления «нахалстроев»-конкурентов. Также будут предусмотрены игровые площадки для детей.