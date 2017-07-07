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Одесса, Экономика

Фигурантов по «делу Курченко» будуть судить в Рени (ФОТО,ВИДЕО)

07.07.2017 0 84

Обвинительный акт в отношении трех сотрудников Одесской таможни, которые в сговоре с сообщниками продали в Украине 800 тыс. т нефтепродуктов, оформив их транзит и реэкспорт, прокуратура направила в Ренийский районный суд.

Должностные лица-мошенники использовали  поддельные документы и фиктивные предприятия.
Речь идет об известной «схеме Курченко», который в июле 2013 года стал владельцем Одесского нефтеперерабатывающего завода и «задолжал» в госбюджет обязательные платежи в размере, превышающем 2,1 млрд. гривен.

Одного из трех фигурантов скандального дела задержали неделю назад в Киеве. По данным следствия, указанный гражданин подбирал команду на танкеры, приобретенные Курченко для незаконных миллионных сделок, связанных с нефтепродуктами.

В дальнейшем он координировал деятельность ООО «Лагуна-Рени», морских агентов и капитанов этих танкеров, направленную на фиктивную перевалку нефтепродуктов через морской порт Рени.

РЕЗОНАНСНОЕ РЕШЕНИЕ ОДЕССКОГО СУДА: НПЗ ТЕПЕРЬ ПРИНАДЛЕЖИТ ГОСУДАРСТВУ

Напомним, в июне 2017 года Одесский нефтеперерабатывающий завод конфисковали в пользу государства в лице Кабмина. О переходе завода в руки государства заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

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Suhan

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