Фруктовый взрыв в Одессе (ФОТО)

2017 год в Одессе останется в памяти многих одесситов и гостей города, как время стильных светящихся конструкций, которыми украшен центр города.

Вечером 23 мая Дерибасовская буквально взорвалась фруктовым светом и бабочками — новыми световыми инсталляциями. На участке от улицы Преображенской до Екатерининской, «поселили» около тысячи бабочек, а гигантские фрукты и ягоды — клубники, ананасы и арбузы, словно кричат: лето на подходе! Стильные шары выполнены из проволочного каркаса и обтянуты тканью. В них много общего с новогодними «елочными игрушками», которые украшали Дерибасовскую.

Добавим, что эту красоту сделала компания «Люмьер», которая уже несколько лет устанавливает новогоднюю елку на Думской.

Иллюминация появилась и на главной аллее в Аркадии. Здесь установили светодиодные фигуры – в виде танцующих пар. Всего около десятка композиций.

Теперь можно составлять целые фотоальбомы из серии: «Я на Новый год и светящийся шар», «Я и ваза на Дерибасовской», «Я и фрукт».

Главное, чтобы новые конструкции вновь не подверглись атаке вандалов.

Одесские реалии: и гордо, и стыдно (ВИДЕО)











