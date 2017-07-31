ГАСК бьет тревогу: одесситам запрещают инвестировать в строительство жилья (ФОТО)

В Одессе все чаще возникают инциденты с незаконными строительными объектами.

Напомним, недавно сотрудники одесского ГАСКа во главе с депутатом в очередной раз нагрянули с проверкой на Фонтанскую дорогу, 78. Однако строители их не пустили. Делу не помогло даже вмешательство полиции.

СТРОИМ ОДЕССУ: ГАСКУ ВХОД ВОСПРЕЩЕН (ФОТО, ВИДЕО)

Теперь же, управление ГАСК Одесского горсовета предупреждает одесситов об опасности инвестирования в незаконный объект строительства по ул. Посмитного, 27. По указанному адресу ведётся самовольное строительство малоквартирного пятиэтажного жилого дома с мансардой. Работы ведутся неизвестными лицами без проектной документации и разрешительных документов на проведение строительных работ.

Многоквартирный жилой дом на 36 квартир площадью около 1800 кв. м построен самовольно, регистрация права собственности на квартиры произошла по поддельным документам, незаконно.

В ходе было выдано предписание о запрете проведения строительных работ. Заказчик строительства и исполнитель работ не отреагировали на предписание, работы продолжились. После повторной проверки вместе с депутатми вышеуказанного объекта, было выдано повторное предписание о запрете строительных работ, составлены акты и протоколы.

По факту ведения самовольных строительных работ по ул. Посмитного, 27 городским управлением ГАСК также направлено письмо в прокуратуру Одесской области с просьбой разобраться в правомерности регистрации права собственности по данному адресу. Кроме того, готовится исковое заявление в суд о сносе самовольного строения.