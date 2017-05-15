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Одесса

Гендиректор «Черноморца»: запретов на проведение игр в Одессе не было

15.05.2017 0 7

Генеральный директор «Черноморца» Сергей Керницкий опроверг слухи о запрете ФФУ играть на поле домашнего стадиона одесситов.

«Никаких запретов на проведение игр в Одессе не было. Это исключительно наше решение. Для восстановления поля мы решили несколько домашних матчей сыграть за пределами Одессы, и первая игра была с «Александрией». Поле уже восстановили, поэтому мы вернулись. Это труд наших рабочих и тех сотрудников, которые отвечают за поле», — сказал Керницкий в эфире программы «Великий футбол» с Александром Денисовым на канале «Футбол 1».

Напомним,   в начале апреля стало известно, что из-за плохого после зимы состояния травяного покрытия «Черноморец» не сможет проводить несколько домашних матчей на своем стадионе.

 

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Suhan

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