Гендиректор «Черноморца»: запретов на проведение игр в Одессе не было

Генеральный директор «Черноморца» Сергей Керницкий опроверг слухи о запрете ФФУ играть на поле домашнего стадиона одесситов.

«Никаких запретов на проведение игр в Одессе не было. Это исключительно наше решение. Для восстановления поля мы решили несколько домашних матчей сыграть за пределами Одессы, и первая игра была с «Александрией». Поле уже восстановили, поэтому мы вернулись. Это труд наших рабочих и тех сотрудников, которые отвечают за поле», — сказал Керницкий в эфире программы «Великий футбол» с Александром Денисовым на канале «Футбол 1».

Напомним, в начале апреля стало известно, что из-за плохого после зимы состояния травяного покрытия «Черноморец» не сможет проводить несколько домашних матчей на своем стадионе.