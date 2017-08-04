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Одесса, Политика

Глава области против реванша Лободы в Одессе

04.08.2017

Страсти вокруг концерта-реванша в Одессе Светланы Лободы не утихают.

Вслед за активистами, свою негативную позицию донес в фейсбуке и глава области Максим Степанов.

«Я всегда выступал и выступаю за диктатуру Закона и верховенство права. Нет ни одного юридического повода запрещать концерт Лободы в Одессе. Есть только нравственная позиция. Позиция по отношению к Украине, тем, кто на войне и тем, кто в плену, кто уже не живет с нами, к их детям, женам, мужьям и родителям.Пусть наш город будет символом национального сплочения. Одесса – жемчужина! Обращаюсь к организаторам концерта- давайте поддержим прекрасный статус нашего города!»,- пишет Степанов.

Напомним, в мае этого года представители ряда патриотических организаций сорвали концерт Светланы Лободы в Одессе.

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Ранее глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов разнес «в пух и прах» высказывание замминистра по делам оккупированных территорий Георгия Туки по поводу того, что Одесса может отделиться от Украины по сценарию Донбасса через полгода.

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Suhan

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