Глава Одесского кинофестиваля: мои слова были истолкованы вне контекста (ВИДЕО)

Вчера на пресс-конференции президент ОМКФ Виктория Тигипко сообщила, что привозить 300 иностранцев в страну, где гражданская война, — это очень серьёзная победа всей команды кинофестиваля.

На подобное заявление сразу же появилась бурная реакция в соцсетях и мнение, что если не заменить главу фестиваля, то «все плохо кончится».

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В свою очередь Виктория Тигипко попыталась спасти ситуацию, заявив, что просто возникло недопонимание.

«Рассказывая о сложностях приглашения иностранных звёзд и кинопрофессионалов, я отметила, что основное препятствие состоит в том, что они и их агенты сомневаются в своей безопасности. Однако, мои слова были истолкованы вне контекста. Я особо подчеркну свою позицию: Украина подверглась агрессии со стороны России, из-за чего на Востоке Украины уже более трех лет длится открытый вооруженный конфликт. Но мы должны понимать, что западные гости получают информацию о ситуации из разных источников — из медиа, из соцсетей, общаясь со знакомыми или реже -представителями посольств. Иногда эта информация очень противоречивая. Зарубежные коллеги в общении с нами транслируют множество понятий: война, вооруженный конфликт, гражданские столкновения, антитеррористическая операция. По сути, я процитировала то, что мы слышим от них все эти годы», — разъяснила Виктория Тигипко в фейсбуке.