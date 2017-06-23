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Одесса

Глава одесского облсовета поздравил с зарплатой и отпускными

23.06.2017 0 129

После завершения пленарного заседания одиннадцатой сессии председатель областного совета Анатолий Урбанский поблагодарил депутатский корпус за конструктивную работу и решение социальных и хозяйственных вопросов, которые ждала вся община Одесской области.

Также глава областного совета отметил, что по регламенту сессия облсовета проводится раз в три месяца, за это время накапливается много важных вопросов, требующих рассмотрения и решения, поэтому заседание регионального парламента длилось около 8 часов. Далее Анатолий Урбанский поздравил преподавателей профтехучилищ с вовремя полученной зарплатой и «отпускными».

Отдельно он отметил решение вопроса относительно выделения средств на приобретение 7 весовых комплексов и содействие в данном вопросе областной государственной администрации.

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Suhan

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