Глава одесского облсовета поздравил с зарплатой и отпускными

После завершения пленарного заседания одиннадцатой сессии председатель областного совета Анатолий Урбанский поблагодарил депутатский корпус за конструктивную работу и решение социальных и хозяйственных вопросов, которые ждала вся община Одесской области.

Также глава областного совета отметил, что по регламенту сессия облсовета проводится раз в три месяца, за это время накапливается много важных вопросов, требующих рассмотрения и решения, поэтому заседание регионального парламента длилось около 8 часов. Далее Анатолий Урбанский поздравил преподавателей профтехучилищ с вовремя полученной зарплатой и «отпускными».

Отдельно он отметил решение вопроса относительно выделения средств на приобретение 7 весовых комплексов и содействие в данном вопросе областной государственной администрации.