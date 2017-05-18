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Одесса

Главе Килийской райадминистрации помешала прокуратура

18.05.2017 0 30

Сегодня стало известно, что прокуратура Одесской области подала апелляцию по поводу выхода на свободу под залог в 1 миллион гривен главы Килийской районной госадминистрации, которого задержали 12 мая.

Виктор Греков подозревается в вымогательстве свыше 2 тысяч долларов США за возобновление договора аренды на земельный участок площадью 2 га.

Во время передачи второго транша в 1300 долларов США сотрудники прокуратуры и полиции задержали специалиста – «посредника». У председателя райгосадминистрации в кабинете было найдено и изъято 500 долларов США ранее оговоренной суммы. Главный специалист райадминистрации  Татьяна Волкова, которая действовала сообща с Грековым, продолжает находиться в СИЗО.

В прокуратуре не скрывали недовольства освобождением коррупционера и настаивали на снятии с должности и увеличении суммы залога до 5 миллионов гривен.

«В настоящее время существует риск использования должностным лицом предоставленной власти для предотвращения уголовном производству и осуществлению незаконного влияния на свидетелей — работников госоргана «, — уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Суд эту просьбу удовлетворил , — говорится в сообщении.

Кстати,в семье задержанного при получении взятки чиновника, согласно декларации, нет никаких денежных активов, а за прошлый год супруги Грековых заработало 355 000 гривен.

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Suhan

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