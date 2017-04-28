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Глеб Милютин о минимальной зарплате: «Есть закон и его надо исполнять»
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Одесса, Экономика

Глеб Милютин о минимальной зарплате: «Есть закон и его надо исполнять»

28.04.2017 0 26

Об этом руководитель фискальной службы Одесской области предупредил во время встречи с представителями бизнеса и общественности.

По его словам, поддерживая инициативу главы Одесской областной государственной администрации Максима Степанова, фискальные органы на протяжении четырех месяцев не прибегали к проверочным мероприятиям в отношении тех работодателей, которые выплачивали заработную плату ниже минимальной.

Глеб Милютин отметил, что уже в мае будет активизирована работа по выявлению субъектов хозяйствования, которые не придерживаются требований законодательства относительно минимальной заработной платы, не оформляют наемных работников или выплачивают заработную плату в «конвертах».
Также, руководитель сообщил, что поступления налога на доходы физических лиц в местные бюджеты Одесской области возрастают.

Так, в январе-марте 2017 года в бюджеты территориальных громад направлено 1,2 млрд.грн. налога на доходы физических лиц, это на 360 млн.грн. больше, чем за первый квартал прошлого года.

ОДЕССКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПИКЕТИРОВАЛИ ОБЛАДМИНИСТРАЦИЮ (ФОТО)

Напомним, в четверг, 27 апреля,  под стенами областной администрации состоялся пикет одесских предпринимателей. Около 300 человек с транспарантами требовали введения моратория на проверку бизнеса и отмену штрафа в 320 тысяч гривен за выплату зарплат в конвертах и неоформленных сотрудников.

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Suhan

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