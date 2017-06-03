«Глубоководный выпуск» захлебнулся

В Одессе продолжается досудебное расследование по факту завладения группой лиц более 200 млн грн бюджетных средств и совершение покушения на завладение еще 320 млн грн.

Группа лиц — это несколько фирм, принадлежащих известному одесскому предпринимателю Руслану Тарпану, который сегодня находится за границей.

По словам Олега Жученко, прокурора Одесской области, его подчиненные уже установили, что в 2010-2015 годах фирмы Тарпана, подделав документы, существенно завысили стоимость материалов и объемов работ при строительстве глубоководного выпуска.

Кроме того, эти предприятия неоднократно обращались с исками о возмещении несуществующих расходов за счет бюджета.

Как заявил Олег Жученко, в рамках этого расследования в конце мая прокуратура была проведена спецоперация с участием более 150 правоохранителей — следователей прокуратуры, оперативных работников Управления защиты экономики Нацполиции и сотрудников СБУ Одесской области. В ее рамках осуществлено свыше четырех десятков обысков.

По словам главы облпрокуратуры, по состоянию на сегодня о подозрении сообщено 11 фигурантам дела. Пятеро из них уже задержаны. Среди них — бывший начальник управления капитального строительства Одесской ОГА и двое его заместителей, бывший директор одной из тарпановских фирм.

Сам Руслан Тарпан признан организатором преступной схем. тура уже обратилась в суд о его приводе и аресте. Если в десятидневный срок предприниматель не въедет на территорию Украины, его объявят в розыск.

Справка Деловой Одессы

Проект отвода сточных вод Одессе в море под названием «Глубоководный выпуск» был утвержден правительством Николая Азарова в декабре 2010 года.

Планировалась прокладка трубы длиной четыре километра, по которой все стоки города должны были уходить в Черное море на глубине 16 метров.

Уже на первых этапах ряд экспертов высказался категорически против строительства глубоводного выпуска, мотивируя это риском снижения качества морской вод вследствие опреснения.

«Этот сброс как раз не является глубоководным. Глубина скачка температуры для Черного моря — 100-200 метров. А труба в точке выпуска воды будет залегать на глубине 10-16 метров. Чтобы соответствовать параметрам нужно брать не 4 км, а 200 км от Одессы, — заявлял еще в 2011 году генеральный директор Одесского агентства регионального развития Сергей Назарчук. — В Одесском заливе находится самая большая отмель Черного моря. При выпуске сточных вод образуются иловые отложения и залив станет еще мельче. Тогда мы будем гордиться, что в Одессе тоже есть барьерный риф, правда канализационный».

Работы было решено разделить на три этапа. На первые два успели потратить 118 млн. грн. Третий этап — на сумму 585 млн грн — заморозили по инициативе ставшего губернатором Одесской области Эдуарда Матвийчука. Он обратился в КРУ с просьбой проверить эффективность использования бюджетных средств. По результам проверки подряд у компаний Тарапан был отобран.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины – «Растрата имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах» (до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества). Однако в мае 2012 года дело было закрыто.