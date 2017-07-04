Гонки по Одесской области: как патрульная полиция преследовала чиновников-взяточников (ВИДЕО)

В Одесской области два финансовых инспектора, которые «погорели» на взятке, решили сбежать от полиции.

Начались гонки на автомобилях. Правонарушителей удалось задержать после 170 км преследования.

Суть дела такова: госфиниспекторы получили взятку в 30 тысяч гривен от руководителя лесного хозяйства за сокрытие нарушений, которые влекли штрафные санкции около 100 тысяч гривен.

Инспекторам — коррупционерам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 1 млн. гривен каждому.

Также обыски госпредприятия выявили многочисленные банковские карты и средства, происхождение которых устанавливается. Директор предприятия отправится под стражу. Расследование продолжается.