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Общество, Одесса, Экономика

Городской транспорт Одессы хотят обновить и модернизировать

20.06.2017 0 55

В ближайшее время будет подписан договор  о поставке 47 новых беларусских тролейбусов для Одессы. Цена одной такой машины 171 тысяча евро, а салон рассчитан на 115 пассажиров. 

Соглашение предусматривает, что при необходимости все запчасти для нового транспорта будут поставлять прямиком с завода производителя. Изначально чиновники планировали закупить не 47, а 45 троллейбусов, но белорусская компания предложила очень низкую цену и 10-летнюю гарантию. Именно поэтому она и выиграла тендер, говорят чиновники.

«Там абсолютно новая система в этих машинах и мы с этой системой еще не знакомы. Наши сотрудники будут выезжать в Минск и набираться опыта работы в техобслуживании с этими машинами», — заявил директор КП «Одесгорэлектротранс» Дмитрий Жеман.

Отметим, новые низкопольные троллейбусы способны до десяти километров проехать без питания из сети, а в салоне есть Wi-Fi.

А сегодня в пресс-центре «Одессит» состоялась презентация проектов «Зарядка электронных гаджетов в общественном транспорте» и «Безопасный транспорт» в рамках онлайн-платформы «Социально активный гражданин».

Оба проекта предусмотрены для реализации в одесском городском электротранспорте.

Согласно проекту «Зарядка электронных гаджетов в общественном транспорте» предлагается установить в каждом одесском трамвае и троллейбусе по четыре точки зарядки мобильных устройств пассажиров. По словам автора проекта, подобные проекты уже реализованы в Виннице, Львове и Киеве.

Другим проектом — «Безопасный транспорт» — предполагается оборудование системами видеонаблюдения каждой единицы подвижного состава одесского горэлетротрансопрта, а также установка видеорегистраторов в кабине водителя.

Это позволит транслировать все, что происходит в салоне непосредственно в Главное управление полиции Одесской области. Таким образом, по мнению автора проекта снизится количество правонарушений в общественном транспорте Одессы.

Срок реализации проектов – IV квартал 2017 года.

Сегодня спецкомиссия рассмотрит первые проекты «Общественного бюджета»

 

 

About the author / 

Elena

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