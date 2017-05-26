Горожане, турки и общественники в ожидании церемонии в Одессе (ФОТО)

По случаю приезда главы государства одесские активисты организовали протестную акцию «Стоп легализации противозаконной реставрации Потемкинской лестницы».

К ПРИЕЗДУ ПРЕЗИДЕНТА ОДЕССУ «ЗАПОЛОНИЛ» ЕВРОСОЮЗ (ФОТО)

В руках у представителей общественной организации «Калина» и других общественников транспарант «Одесса в плену бандитов и сепаратистов! Куда смотрит украинская власть» и фотографии одесских политиков.



В честь приезда Президента в Одессе перекрыли дороги, поставили ограждения по Приморскому бульвару, улице Ланжероновской. На улицах Пушкинской, Ланжероновской, Греческой, Дерибасовской ограничено движение.

На Думской площади собралось около пятисот одесситов, которые ожидают старта торжественной церемонии открытия обновленной Потемкинской лестницы.

Замечены и представители турецкой делегации, прибывшие на открытие Стамбульского парка. Кстати, их не пропускали на Приморский бульвар в связи с беспрецедентными мерами, связанными с безопасностью президента.