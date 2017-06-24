Грандиозное воскресное событие меняет транспортный маршрут (ВИДЕО)

Завтра 25 июня, в 8.00 Одесса соберет тысячи людей, объединенных любовью к бегу и активной жизни.

Стартует ArcelorMittal Odesa Half Marathon 2017 — третий этап всеукраинской беговой лиги Run Ukraine Running League 2017.

Приобщиться к празднику бега может каждый желающий. Стоит только выбрать дистанцию ​​(21,0975 км, 10 км, 5 км, 2 км) под свои силы, предварительно зарегистрировавшись на официальном сайте полумарафон: odesahalfmarathon.org.

В этом году международный Одесский полумарафон пройдет в обновленном формате мероприятия:

1. новые кубки и дистанции Одесского полумарафона;

2. призовой фонд соревнования;

3. программа подготовки участников к полумарафону — график и локации открытых тренеровок;

5. уникальный формат фан-зон.

Внимание! Целый ряд улиц в центральной части Одессы в воскресенье, 25 июня, будут перекрываться для проезда. Многочисленные изменения вносятся и в работу общественного транспорта.

Так, с 5:00 24 июня до 23:00 25 июня перекрыт въезд на ул. Ланжероновскую (от ул. Пушкинской до ул. Екатерининской) и ул. Ришельевскую (от ул. Ланжероновской до ул. Дерибасовской). Исключение сделано для спецтранспорта, автомобилей и мотоциклов, которые принимают участие в организации мероприятия.

В воскресенье с 7:00 до 15:00 по маршруту следования легкоатлетов будут отключены светофоры и перекрыто движение для всех видов транспорта на ряде центральных улиц – Ришельевской, Ланжероновской, Бунина, Пушкинской, Большой Арнаутской, Канатной, Французском бульвару и др.

Кроме того, вносятся изменения на многих автобусных и троллейбусных маршрутах городского общественного транспорта. С перечнем можно ознакомиться на Официальном сайте Одессы.

ОДЕССКАЯ ВЕЛОСОТКА: ПРИ ЛЮБОМ РАСКЛАДЕ И ПОГОДЕ!

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