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Одесса, Политика, Экономика

Гриценко: поборы в Одессе вдвое больше, чем в часы Януковича (ВИДЕО)

13.08.2017

В соцсетях появилось видео интервью политического деятеля Анатолия Гриценко Ивано-Франковскому телевидению, где в качестве примера грандиозных поборов он привел город-герой Одессу.

По мнению Гриценко, сейчас поборы в Одессе в сфере строительства вдвое больше, чем в часы Януковича. Так, чтобы начать стройку в Одессе, для получения разрешающих документов нужно заплатить по 20 долларов с каждого метра еще не построенного жилья, а затем, такую же сумму — за документы о вводе жилья в эксплуатацию.

При Януковиче было 10 и 10…

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Suhan

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