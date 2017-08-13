Гриценко: поборы в Одессе вдвое больше, чем в часы Януковича (ВИДЕО)

В соцсетях появилось видео интервью политического деятеля Анатолия Гриценко Ивано-Франковскому телевидению, где в качестве примера грандиозных поборов он привел город-герой Одессу.

По мнению Гриценко, сейчас поборы в Одессе в сфере строительства вдвое больше, чем в часы Януковича. Так, чтобы начать стройку в Одессе, для получения разрешающих документов нужно заплатить по 20 долларов с каждого метра еще не построенного жилья, а затем, такую же сумму — за документы о вводе жилья в эксплуатацию.

При Януковиче было 10 и 10…