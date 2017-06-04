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Общество, Одесса

Губернатор «построил» медицинских дистрибьюторов (видео)

04.06.2017 0 68

В Белгороде-Днестровском открыли отделение гемодиализа.

«Всем — большое человеческое спасибо!» — так оценили работу чиновников больные с почечной недостаточностью, которые десятками лет по несколько раз в неделю должны были ездить в Одессу, чтобы спасти свою жизнь.

В Белгород-Днестровской многопрофильной больнице открыли отделения гемодиализа. Здесь будут функционировать шесть аппаратов общего пользования и один — для чрезвычайных ситуаций.

Гемодиализ — это метод внепочечного очищения крови при острой и хронической недостаточности. Зачастую именно он — единственное спасение для обреченных.

Во время этой процедуры происходит удаление из организма токсичных веществ. Это жизненно необходимо человеку. Люди, прежде обреченные на угасание, обретают надежду на жизнь благодаря вот такому аппарату «искусственная почка». Процедура продлевает жизнь человека на 15-20 лет.

И теперь 24-м больным из Белгород-Днестровского, Овидиопольского районов и города Черноморска будет намного комфортней получать такую нужную медицинскую помощь. Да и ближе.

31 мая губернатор Одесской области Максим Степанов, руководитель областного совета Анатолий Урбанский и глава облздарава Вячеслав Полясный торжественно открыли новое отделение гемодиализа. На мероприятии не присутствовала мэр Белгорода-Днестровского Алла Гинак— после дорожного инцидент она проходит лечение, но много добрых слов было сказано и в ее адрес.

«Надо отметить большую заслугу в этом деле нашего мэра Аллы Федоровны,— говорит Игорь Десятник, главврач Белгород-Днестровской горрайонной многопрофильной больницы. — Тот ремонт, который вы видели, это с ее подачи. И еще, конечно, поддержка депутатского корпуса. Потому что порядка миллиона было выделено только на проведение ремонтных работ».

В ходе открытия отделений Максим Степанов жестко высказался о результатах тендера на поставку расходных материалов. В разговоре с дистрибьютором «под камеры» губернатор публично потребовал пересмотреть цены в сторону снижения и доложить ему о позитивном результате уже в конце дня.

Техническую и организационную помощь отделению, а также обеспечение материалами — эту задачу отныне будет выполнять Одесская областная клиническая больница.

 

 

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Elena

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