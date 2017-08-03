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Одесса, Политика

Гуляет в соцсетях: кто контролирует одесские телеканалы?

03.08.2017

Информацию о владельцах телевизионных каналов Одессы решил обнародовать на своей странице в фейсбуке экс-депутат горсовета Георгий Селянин.

«Многие любители телевидения, часто удивляются тому, что на разных каналах в новостях журналисты выдают достаточно противоречивую информацию об одном и том же событии.
Почему это происходит? Практически все журналисты выполняют «заказ» своего хозяина. А кто же этот хозяин, или кто их контролирует?
Итак, расскажу об основных (рейтинговых) телеканалах Одессы:
— Труханов Геннадий Леонидович, действующий мэр Одессы:
«Гласс», «Одесса-Плюс», «Страна советов», «ГРАД», «АРТ-24».
— Галантерник Владимир Ильич, крупный бизнесмен, друг Геннадия Труханова:
«Первый городской», «А1», «Odessa Fashion Channel», «GNews», «Gtv».
— Аднан Киван, сирийский бизнесмен, занимающийся строительством, (компания «Кадор»):
«7-канал»
— Кивалов Сергей Васильевич, народный депутат Украины:
«Репортер», «Третий цифровой» —
— Гурвиц Эдуард Иосифович, бывший мэр Одессы:
«Круг».
— Гончаренко Алексей Алексеевич, народный депутат Украины:
«Думская ТВ».
— Голубов Дмитрий Иванович, действующий народный депутат:
«Академия», «Здоровье»».

Понятно, что тот, кто платит — заказывает музыку. Телевизионная картинка влияет на принятие решения, особенно перед выборами», — резюмирует автор.

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Suhan

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