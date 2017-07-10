Импортеры овощей и фруктов не спешат на растаможку в Одессе (ФОТО)

«Мы создаем благоприятные условия для растаможки грузов непосредственно в Одесской таможне», — заявил начальник Одесской таможни ГФС Александр Власов на встрече с ведущими импортерами фруктов и овощей.

Несмотря на существенное увеличение сверхплановых поступлений в целом, на данный момент только 30% предпринимателей, что импортируют в Украину овощи и фрукты, проходят растаможку в Одесском регионе.

«Ожидаемые дополнительные ежемесячные поступления таможенных платежей в Госбюджет будут составлять около 100 млн.грн., т.е. это ежемесячно еще 50 млн.грн. на ремонт дорог в области», — отметил начальник таможни.

Напомним, глава Одесской администрации Максим Степанов обнародовал видео с недавнего совещания по фитосанитарному контролю,на котором присутствовали самые крупные импортеры овощей и фруктов, представители Госпродпотребслужбы, сотрудники таможни и Нацполиции.

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По признанию губернатора, это видео достойно Оскара, были побиты все рекорды абсурда.

» У нас создана одна из самых совершенных систем по потенциальному вымогательству денег…», — резюмировал Максим Степанов.