Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

В Одессе готовятся показывать шедевр (ФОТО)
Безопасная Одесса: возле школ внедряют новые технологии (ФОТО)
Степанов: на войне главное не количество оружия, а знания и опыт (ФОТО)
Криминальный скандал на одесском рынке
Мэр Одессы займется качественным квасом
Импортеры овощей и фруктов не спешат на растаможку в Одессе (ФОТО)
Одесским предпринимателям: за акцизный налог в июле отчитываются по-новому
Дорога на Одессу: китайцы спешат на помощь
Трагедия на Ивана Купала: сегодня утром найдены тела погибших девушек
Одесский губернатор вступает в борьбу за «Оскар» (ВИДЕО)
Одесса, Экономика

Импортеры овощей и фруктов не спешат на растаможку в Одессе (ФОТО)

10.07.2017 0 202

«Мы создаем благоприятные условия для растаможки грузов непосредственно в Одесской таможне», — заявил начальник Одесской таможни ГФС Александр Власов на встрече с ведущими импортерами фруктов и овощей.

Несмотря на существенное увеличение сверхплановых поступлений в целом, на данный момент только 30% предпринимателей, что импортируют в Украину овощи и фрукты, проходят растаможку в Одесском регионе.

«Ожидаемые дополнительные ежемесячные поступления таможенных платежей в Госбюджет будут составлять около 100 млн.грн., т.е. это ежемесячно еще 50 млн.грн. на ремонт дорог в области», — отметил начальник таможни.

Напомним, глава Одесской администрации Максим Степанов обнародовал видео с недавнего совещания по фитосанитарному контролю,на котором присутствовали самые крупные импортеры овощей и фруктов, представители Госпродпотребслужбы, сотрудники таможни и Нацполиции.

ОДЕССКИЙ ГУБЕРНАТОР ВСТУПАЕТ В БОРЬБУ ЗА «ОСКАР» (ВИДЕО)

По признанию губернатора, это видео достойно Оскара, были побиты все рекорды абсурда.

» У нас создана одна из самых совершенных систем по потенциальному вымогательству денег…», — резюмировал Максим Степанов.

About the author / 

Suhan

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Июль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах