Интернатура в ВУЗах дает одесситам право на скидку

Одессит — налогоплательщик имеет право на налоговую скидку при обучении в интернатуре высших медицинских и фармацевтических учебных заведений.

Согласно Налоговому кодексу Украины налогоплательщик имеет право включить к налоговой скидке в уменьшение налогооблагаемого дохода налогоплательщика по результатам отчетного налогового года, фактически осуществленные им на протяжении отчетного налогового года расхода в виде суммы средств, уплаченных налогоплательщиком в пользу отечественных высших и профессионально-технических учебных заведений для компенсации стоимости получения среднего профессионального или высшего образования такого налогоплательщика и/или члена его семьи первой степени родства.

Согласно Положению о специализации (интернатуры) выпускников высших медицинских и фармацевтических учебных заведений III — IV уровней аккредитации, медицинских факультетов университетов, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Украины от 19.09.1996 № 291, специализация (интернатура) является обязательной формой последипломной подготовки выпускников всех факультетов медицинских и фармацевтических высших учебных заведений III — IV уровней аккредитации, медицинских факультетов университетов независимо от подчинения и форм собственности, после истечения которой им присваивается квалификация врача (провизора) — специалиста определенной специальности.

Таким образом, интернатура (специализация) является неотъемлемым звеном беспрерывного процесса подготовки в высшем медицинском и фармацевтическом учебных заведениях специалистов по направлению профессионального направления.

Учитывая приведенное, сумма средств, уплаченных налогоплательщиком в пользу высших медицинских и фармацевтических учебных заведений для компенсации стоимости обучения такого налогоплательщика, другого члена его семьи первой степени родства, в интернатуре, при соблюдении всех норм статьи 166 Налогового кодекса Украины, могут приниматься в расчет налоговой скидки такого налогоплательщика за отчетный год.

С таким разъяснением можно ознакомиться на официальном веб-портале Государственной фискальной службы Украины в Общедоступном информационно-справочном ресурсе (категория 103.06.03).