Инвестиции в Одессу: эстонские инвесторы хотят быть защищены (ФОТО)

Развитие туризма и экономики одесского региона во время встречи обсудили Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонской Республики в Украине Герт Антс и председатель ООДА Максим Степанов, сообщает пресс-служба администрации.

«Наша область развивается. Мы имеем хорошие показатели роста в различных областях. Например, за первый квартал этого года рост промышленного производства составил 80%, то есть это один из лучших показателей в Украине. Мы ожидаем в этом году 4500000 туристов. Активно занимаемся инфраструктурой, строительством дорог, чтобы было удобно и комфортно как жителям, так и гостям области. Одесский регион имеет чрезвычайное туристический потенциал. У инвесторов есть большое желание вкладывать средства в развитие области », — отметил Максим Степанов.

«Украина привлекательна для эстонских инвесторов страна. И действительно заметное развитие Одесского региона. В то же время, для нас очень важно, чтобы интересы эстонских инвесторов были защищены », — резюмировал Герт Антс.

Максим Степанов отметил, что готов лично встречаться с инвесторами из Эстонии и способствовать развитию хороших взаимоотношений.

Добавим, что с 11 по 14 июля в Одессе проходит фам-тур для эстонских туроператоров: знакомство с достопримечательностями и туристическим сервисом, организованный департаментом культуры и туризма Одесского городского совета.